Lesão de Campaz abre espaço para meia Benítez seguir entre os titulares no Grêmio

A lesão do meia colombiano Campaz abriu espaço para o argentino Martin Benítez no meio de campo gremista. O novo contratado deverá ter sequência na posição enquanto o camisa 7 se recupera. A expectativa é que ele fique afastado por 15 dias por dores no joelho.

Titular na quarta-feira contra o Aimoré, Benítez segue na equipe que enfrenta o Juventude, no domingo, às 19h. Em seu primeiro jogo iniciando, o argentino teve participação no começo dos lances dos dois gols e foi elogiado pelo técnico Vagner Mancini.

A função de articulador no time gremista vem sendo trabalhada ao longo da pré-temporada. O treinador não descartou trocar o esquema de jogo e até acomodar tanto Benítez e Campaz juntos na escalação, quando o colombiano estiver apto.

Líder com 13 pontos, o Grêmio segue invicto no Gauchão. São quatro vitórias e um empate após cinco rodadas. No domingo, o clube reencontra o Ju, clube que ficou com a vaga na Série A, na luta direta contra o rebaixamento travada em 2021.

