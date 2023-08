Luan tem contrato publicado no BID e está liberado para reestreia no Grêmio

publicidade

O meia-atacante Luan já tem condições jurídicas para sua reestreia no Grêmio. Na noite desta terça-feira, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, seu contrato válido com o Tricolor até o fim do ano. Nesta terça, ele falou em coletiva, onde destacou seu "recomeço" no futebol.

Nos treinos desta terça, o jogador já teve boa participação. Ele ainda deve levar mais tempo para ter condição de jogo, mas na atividade com campo reduzido, trabalhou com bola, junto aos demais atletas.

Aos 30 anos, o meia volta ao Tricolor com um contrato até o final de 2023, com possibilidade de renovação para a próxima temporada. Para acertar com o clube, Luan precisou abrir mão de valores que ainda tinha a receber do Corinthians. Além disso, aceitar um salário bem baixo para os padrões do futebol. Conforme apurado pelo Correio do Povo, o camisa 7 vai receber cerca de R$ 50 mil fixos.