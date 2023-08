Luan vai entrar aos poucos no time do Grêmio, revela Renato

publicidade

A volta de Luan ao time do Grêmio será aos poucos. Foi o que revelou o técnico Renato Portaluppi durante a entrevista coletiva após a vitória contra o Fluminense neste domingo, na Arena. "Não adianta ter o jogador e a torcida achar que ele está 100%", afirmou Renato, ao lembrar que Luan não jogava uma partida há muito tempo.

O jogador entrou aos 41 minutos da segunda etapa, após um longo tempo parado. Mais precisamente nove meses e dois dias, já que a última vez em que Luan atuou em uma partida foi ainda com a camisa do Santos, em 10 de novembro do ano passado.

A ideia de Renato é aproveitar e dar ritmo de jogo ao atleta, principalmente quando os jogadores do time adversário estiverem mais cansados. "Tem que gradativamente ir soltando ele", frisou o treinador.

Sobre o jogo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil, Portaluppi deu pistas de que a utilização de Luan será mínima. "[Ele] é importante para nós, pelo o que fez e pelo o que pode fazer. Mas tenho que soltar aos pouquinhos."

