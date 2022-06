Lucas Leiva treina pela primeira vez com bola no Grêmio

publicidade

Ainda sem autorização para reestrear pelo Grêmio, o volante Lucas Leiva trabalhou pela primeira vez com bola juntos dos demais companheiros no CT Presidente Luiz Carvalho. Na atividade da tarde desta quinta-feira, o jogador avançou nas atividades de recondicionamentos físicos e preparação para estar apto a jogar a partir do dia 18 de julho, quando abre a janela de transferências para contratações.

Os demais atletas do elenco seguem em sua preparação visando a Série B. O treinamento desta tarde foi o penúltimo antes da viagem para Salvador, onde o Tricolor encara o Bahia no domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Nicolas, Bruno Alves, Villasanti e Campaz, os demais permaneceram na academia. O técnico Roger Machado terá desfalques importantes para encarar o Tricolor baiano. O ponta Biel e o volante Villasanti estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, dois titulares absolutos.

A tendência é que o treinador siga com Campaz entre os titulares, no esquema 4-2-3-1. Thiago Santos, Lucas Silva e Bitello são alternativas para compor a dupla de volantes. No ataque, Ferreira, após longo período afastado por lesão, pode retornar.

Veja Também