Mancini deve manter Paulo Miranda como titular ao lado de Kannemann

O técnico Vagner Mancini, aos poucos, começa a dar sua cara ao time do Grêmio. Com a semana cheia de treinamentos após a vitória contra o Juventude, no domingo, na Arena, o treinador aproveitou o período sem jogos para conhecer melhor o elenco e dar mais esboços de seu time titular. Depois dos trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho, a tendência é que Paulo Miranda siga como titular na zaga ao lado do argentino Walter Kannemann.

No último duelo, ele atuou de forma emergencial, pois o jovem Ruan estava suspenso, e agradou ao comandante. A estratégia da primeira partida - de apostar nos mais experientes - deve prosseguir no confronto com o Atlético-GO, às 20h, em Goiânia, na segunda-feira. O titular da posição Pedro Geromel irá integrar a delegação, mas segue se recuperando de lesão e sem ritmo de jogo.

No ataque, apesar do retorno do colombiano Miguel Borja, que também estava no departamento médico, Diego Souza irá iniciar como titular. Ele marcou um dos gols da vitória contra o Ju. No restante das posições, a escalação reproduzirá o primeiro time de Mancini.

Resultados paralelos positivos no final de semana podem deixar o Grêmio dependendo somente de uma vitória para deixar o Z4. No entanto, a tarefa não é fácil. O Tricolor não triunfa longe da Arena desde o o dia 19 de setembro, quando derrotou o Flamengo no Maracanã por 1 a 0. De lá para cá, três partidas e três derrotas.

