Marcelo de Lima Henrique apita jogo de ida da decisão da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras

O jogo de ida da decisão da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, na Arena, às 16h, neste domingo, será apitado pelo árbitro carioca Marcelo de Lima Henrique. O árbitro de vídeo será Rodrigo Nunes de Sá. Os auxiliares ainda não foram divulgados pela Comissão Nacional de Arbitragem.

O Tricolor tem uma boa lembrança com Marcelo de Lima no comando da arbitragem. Na semifinal da mesma competição, no confronto com o São Paulo, na Arena, vencido por 1 a 0, o carioca foi o responsável pelo apito. A partida de volta ocorrerá no dia 7 de março, às 18h, no Allianz Parque.

Antes de começar a lutar pelo hexacampeonato da Copa do Brasil, o Grêmio visita o RB Bragantino, em Bragança Paulista, pela última rodada do Brasileirão, na quinta-feira, às 21h30min. Se vencer, e o Fluminense perder para o Fortaleza, no Maracanã, o Tricolor assume a quinta posição.

