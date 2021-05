Matheus Henrique rebate provocação de Galhardo após título do Grêmio no Gre-Nal

publicidade

O volante Matheus Henrique, do Grêmio, rebateu a provocação de Thiago Galhardo após o empate em 1 a 1 no clássico Gre-Nal neste domingo, na Arena. O resultado valeu o tetracampeonato do Gauchão ao Tricolor.

A provocação foi rebatida por Galhardo em uma live feita do gramado da Arena, após a entrega da taça e das medalhas. Matheus Henrique aparece e relembra uma frase envolvendo o "cheirinho", utilizada como provocação no Brasileirão de 2020.

A comemoração do título, que se estendeu ao vestiário, foi regristrada pelas redes sociais. O perfil oficial do Grêmio no Instagram acompanhou os bastidores da conquista.

Após o tetracampeonato estadual, o Grêmio volta a campo na quinta-feira, para enfrentar o La Equidad, fora de casa, às 21h30min, para cumprir tabela pela Sul-Americana. No domingo, às 16h, enfrenta o Ceará, no Castelão, na estreia do Brasileirão.

