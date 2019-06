Michel participa de treino do Grêmio no Rio e deve ser titular contra o Botafogo

publicidade

O Grêmio realizou na tarde desta terça-feira o último treino antes do confronto contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. O trabalho foi realizado no CT do Fluminense, em Jacarepaguá, e teve Michel entre os jogadores que participaram normalmente das atividades.

A primeira parte do trabalho foi fechada. Depois, o acesso foi liberado. Michel, que não esteve em campo na vitória do Grêmio sobre o Fortaleza por 1 a 0, estava com os companheiros e deverá ir para o jogo.

Já o zagueiro Pedro Geromel não participou das atividades, mas não deve desfalcar o Tricolor. Outro retorno é na lateral esquerda: Juninho Capixaba volta de suspensão e também começa jogando.

Kannemann, Cortez e Luan seguem fora e só retornam após a parada para a Copa América. Com isso, o provável Grêmio que Renato Portaluppi colocará em campo terá Paulo Victor; Leo Gomes, Rodrigues, Geromel e Juninho Capixaba; Michel, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Diego Tardelli; Felipe Vizeu.

O Grêmio enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, nesta quarta-feira, às 19h15min, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o último compromisso do Grêmio antes da parada para a Copa América.