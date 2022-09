"Momento mais oportuno para minha saída", avalia Dênis Abrahão após deixar o Grêmio

publicidade

O ex-vice de futebol do Grêmio, Dênis Abrahão, avaliou que sua saída nesta quinta-feira se deu no momento mais oportuno da temporada. Conforme ele, a decisão passou pelo presidente Romildo Bolzan Júnior. "Decisão por parte do presidente. Eu entendi que era o momento mais oportuno para minha saída. Melhor para o Grêmio era a minha saída", pontuou em entrevista à Rádio Guaíba.

Entre as razões, ele citou estar "cansado, desgastado, sem tempo para curtir a família e ser muito criticado". Abrahão negou que não poderia trabalhar com o técnico Renato Portaluppi, que substituirá Roger Machado. "Nunca trabalhamos juntos, não tenho como avaliar isso".

O cartola reitera que seguirá na torcida pelo acesso do clube na Série B e ressalta que a campanha até o momento foi importante para este sucesso. "Nós saímos de cabeça erguida, demos o nosso melhor. Se erramos, gostaria de pedir desculpas ao torcedor. Nesse momento o verdadeiro gremista tem que se apresentar", garantiu.

De acordo com o dirigente, que deixou o clube com o técnico Roger Machado e o diretor de futebol, Sergio Vasquez, a saída se deu de maneira tranquila. "Quando fui na casa do Roger hoje, ele brincou: ou veio me contratar ou me demitir. Depois ele entendeu, sabe que isso é do futebol".

O Grêmio volta a campo nesta sexta-feira, às 21h30min, na Arena, diante do Vila Nova. Na quarta colocação, o Tricolor tem três pontos de vantagam para o Londrina. A "folga" reduziu de nove pontos para três nos últimos quatro jogos.

