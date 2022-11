Nicolas ainda não sabe se seguirá no Grêmio

publicidade

Das contratações do Grêmio em 2022, uma das que mais deu resultado dentro de campo e fora, com a aprovação da torcida, foi o lateral-esquerdo Nicolas. O atleta de 25 anos chegou ao clube no início do ano, ainda na pré-temporada. Apesar dos bons números apresentados em 2022, o jogador tem sua situação indefinida no clube.

O contrato de Nicolas, por empréstimo junto ao Athletico-PR, se encerra no final do ano. Assim, igual a outras todas questões de renovações ou contratações do Tricolor para 2023, passa pela eleição para presidência. Ambos candidatos, Odorico Roman e Alberto Guerra, já tratam de assuntos ligados ao futebol. O nome do jogador, no entanto, ainda não foi citado nas declarações recentes.

Na saída de campo, após o empate em 2 a 2 com o Tombense, na última sexta-feira, o lateral falou sobre o desejo de permanecer em Porto Alegre. Seu vínculo com o Furacão se encerra no fim do próximo ano. “Nem eu sei como vai ser, sei que vai mudar a diretoria. Deus sabe de tudo, estou muito feliz aqui no Grêmio, se for para ficar, pode ter certeza que tem muita vontade. Meu empresário me passa situações, sei que não vão me utilizar no Athletico-PR, então posso procurar um novo clube. O meu contrato acaba no ano que vem e é uma coisa a mais para ser definida, sair em definitivo do Athletico-PR e arrumar um contrato com outro clube”, comentou o jogador.

Mesmo sendo um dos jogadores mais regulares em campo e grandes assistentes da equipe, com 26 jogos na Série B e cinco passes para gol, o lateral acabou perdendo sua titularidade recentemente. Com a chegada de Renato Portaluppi, Diogo Barbosa, ganhou mais oportunidades. Ele foi indicação do treinador e, assumiu a titularidade