Nicolas e Janderson têm lesões confirmadas e viram desfalque no Grêmio

Um dia após ser derrotado pelo Criciúma, o Grêmio confirmou as lesões de Nicolas e Janderson. Enquanto o lateral-esquerdo teve uma contusão muscular grau 1 na panturrilha esquerda, o atacante fraturou em processo transverso as vértebras L3 e L4, do lado direito. Ambos os atletas já iniciaram o tratamento de recuperação. O tempo de parada não foi revelado pelo clube.

MAIS DOIS NO DM: Janderson e Nicolas.

Janderson: fratura em processo transverso em vértebras L3 e L4, lado dir. O atleta já iniciou o período de recuperação.

Nicolas: lesão grau I na panturrilha esquerda. Já iniciou tratamento com a fisioterapia e será avaliado diariamente. — Mauri Dorneles (@mauridorneless) August 31, 2022

Nicolas sentiu dores na panturrilha e foi substituído por Diogo Barbosa no segundo tempo da partida contra os catarinenses, no Heriberto Hülse. O jogador é responsável por cinco assistências para gol do Tricolor na Série B. Sem ele, o técnico Roger Machado vai escalar Diogo Barbosa para a partida contra o Vila Nova na sexta-feira, às 21h30, na Arena.

Janderson, por sua vez, deixou o campo no final do primeiro tempo, após levar uma pancada nas costas, e foi substituído por Campaz. O camisa 20 recebeu uma oportunidade no time titular com a baixa de Biel, que não viajou a Santa Cantarina por causa de dores musculares.

