Nicolas revela ansiedade por estreia como titular e celebra boa atuação pelo Grêmio

publicidade

Novo reforço de 2022, o lateral Nicolas teve uma estreia positiva em sua primeira partida como titular no Grêmio. Autor de duas assistências na vitória contra o Aimoré na quarta-feira, o jogador revelou que estava ansioso para começar jogando e festejou a boa atuação.

"Estou muito feliz pela estreia como titular. Estava bem ansioso. Foi um jogo difícil, demoramos alguns minutos para entender o que o jogo pedia para nós. Infelizmente não conseguimos propor o jogo. Revertemos o placar. O Mancini pede muito isso para nós. Nos dois lances, foram jogadas bem trabalhadas", disse aos canais oficiais do clube.

Disputando posição com Diogo Barbosa, o lateral exaltou a chance que o técnico Vagner Mancini concedeu aos atletas que estão no banco. "Foi muito importante para o grupo. Esses momentos, essas chances. Me senti muito bem como titular. O campo atrapalhou um pouco o jogo, que é curto, com posse. Conseguimos entender o que o jogo nos pedia. A entrega valeu demais. Conseguimos trabalhar bem a bola e estamos no caminho certo. Corrigir os erros com as vitórias é muito melhor do que com as derrotas", pontuou.

Na tarde desta quinta-feira, o grupo gremista realizou um treinamento no CT Presidente Luiz Carvalho e começou a preparação para enfrentar o Juventude, no próximo domingo, na Arena, às 19h, pela 6ª rodada. Os atletas que estiveram em campo nos 90 minutos na partida de ontem, em São Leopoldo, realizaram trabalhos regenerativos na academia. Enquanto isso, os demais foram orientados a uma sequência de atividades comandadas pelo técnico Vagner Mancini e sua comissão. O Grêmio é líder do Gauchão, com 13 pontos, e segue invicto na competição. São quatro vitórias e um empate após cinco jogos.

Veja Também