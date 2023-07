“Novela mexicana” tem que acabar até o dia 2, diz Renato sobre desejo de Suárez em sair do Grêmio

publicidade

O técnico Renato Portaluppi concedeu coletiva de imprensa após o treino desta quinta-feira. Como tem sido comum, um assunto predominou quase todo o tempo da entrevista : Luis Suárez. Logo no começo da entrevista, o técnico foi questionado se o atleta havia comentado com ele sobre um eventual desejo de ser transferido para o Inter Miami.

“É um assunto que está virando uma novela mexicana. Toda hora, toda entrevista que eu venho dar tenho que falar do Suárez. Ele é um problema que está sendo entregue ao presidente, à diretoria. Isso tudo que tem saído não deixa de ser verdade, mas é um caso que somente diretoria e presidente podem decidir.”

Mais uma vez, deu a entender que há muitos “capítulos” da novela que não são de conhecimento do público e da imprensa. “Coisas que acontecem dentro do clube e que têm que ficar no clube”, falou. Renato afirmou que, como treinador, tem que respeitar a hierarquia do clube e cuidar do comando técnico da equipe, deixando o assunto Suárez para a direção. “Até o dia 2, estou quieto. A partir do dia 2, vamos ver o que vai acontecer. Espero que tenhamos um final feliz porque essa novela tem que acabar. E ela vai acabar, tenho certeza.”

Portaluppi advertiu que não responderia se Suárez será escalado nas próximas partidas e disse que é o atleta quem informa se está em condições ou não. “Se estiver com a cabeça boa e sem dores, vai jogar.”

Dificuldade com reforços

O técnico tricolor comentou ainda a busca por reforços e citou Michael, mas ponderou que o clube encontra dificuldades nas contratações. “Estamos atentos, mas é difícil de encontrar esses jogadores. E quando encontramos, são jogadores caros. (...) Não temos os cofres cheios e temos que viver nossa realidade.”

Notícias sobre Luan “são as melhores”

Sobre a possibilidade de contratação de Luan, que vive um mau momento no Corinthians, Portaluppi afirmou que tem conversado com o atleta. Em São Paulo, Luan apresenta problemas de disciplina e ainda não jogou este ano.

“Tenho conversado com Luan, ele tem mandado mensagens. Falei com o executivo Luis Vagner [Vivian], ele pediu informações do Corinthians. Está para chegar algumas informações que pedimos para o preparador físico que ele contratou. Por enquanto, as notícias que chegam são as melhores, mas queremos saber dos números.”

Renato afirmou que, no Grêmio, era um atleta que trazia “alguns problemas durante a semana”, mas que também dava problemas aos adversários. “É muito fácil um treinador ajudar quem está sempre por cima. Difícil é você ver um treinador se manifestar quando o jogador está por baixo”, concluiu.

