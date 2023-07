Novo reforço, Iturbe marca cinco gols em treino coletivo no Grêmio

publicidade

O treino coletivo do Grêmio teve um destaque nesta segunda-feira. Novo reforço, Iturbe participou do treinamento e anotou cinco gols na atividade com os reservas. Foi o primeiro trabalho deste tipo do novo reforço com os companheiros.

Apresentado nesta segunda-feira, o argentino deve estar regularizado para encarar o Atlético-MG, no dia 22, na Arena. Ele ainda não está nas melhores condições físicas. "Estou trabalhando mais na parte física. Acredito que contra o Atlético Mineiro possa ser a estreia talvez", disse em coletiva.

Os demais jogadores, que atuaram diante do Botafogo, fizeram trabalhos regenerativos. O Tricolor encara o Bahia, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, e precisa vencer para se classificar.

