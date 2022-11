Papa Francisco é presenteado com uma camisa do Grêmio

publicidade

O Papa Francisco ganhou uma camisa do Grêmio com seu nome às costas nesta quinta-feira. A entrega do presente foi feita por Dom Adilson Pedro Busin, Antônio Hoffmeister e Dom Cleocir Bonetti.

O Papa Francisco recebeu a camisa mais bonita do mundo com o seu nome às costas. Nada mais justo do que o manto sagrado chegar às mãos de Vossa Santidade.

👕✨🙌



Servizio Fotografico - L'Osservatore Romano / Divulgação pic.twitter.com/IDkMuov3rc — Grêmio FBPA (@Gremio) November 3, 2022

Dentro de campo, o Tricolor faz sua última partida na Série B nesta noite, contra o Brusque, às 20h, na Arena. Com 62 pontos, os gaúchos ocupam a vice-liderança da segunda divisão e já garantiram uma vaga na Série A em 2023.

