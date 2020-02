Parte aberta do treino do Grêmio é marcada pela ausência de Kannemann

publicidade

O Grêmio ganhou os reforços de Caio Henrique, Matheus Henrique e Pepê para o Gre-Nal do próximo sábado, mas pode ser obrigado a entrar em campo com no Beira-Rio com uma defesa reserva. Kannemann não esteve no gramado do CT Luiz Carvalho na manhã desta quarta-feira e não participou da parte aberta do treino. No final de semana, Grêmio e Inter decidirão uma vaga na final do primeiro turno do Gauchão.

O zagueiro sofreu uma pancada no pé esquerdo, o que gerou um edema ósseo no local. A lesão ocorreu ainda na vitória gremista sobre o Esportivo na Arena. Desde então, o defensor tem ficado de fora de alguns treinamentos do Grêmio. De qualquer forma, o argentino agora corre contra o tempo para ficar pronto até o clássico. Caso não reúna condições ideais para atuar, o técnico Renato Portaluppi apostará em Paulo Miranda e David Braz, já que Geromel também segue no departamento médico por conta de uma artroscopia.

O treinamento também teve um período fechado para a imprensa. Renato aproveitou o momento para reunir o grupo e aprimorar as cobranças de penalidades. O Grêmio ainda fará mais duas atividades antes de entrar em campo pelo Campeonato Gaúcho. O próximo trabalho está agendado para esta quinta-feira, às 9h.