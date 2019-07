Parte do grupo do Grêmio treina em Maceió antes da viagem para o Paraguai

publicidade

Poucas horas depois do Grêmio empatar com o CSA, em Alagoas, jogadores do Tricolor realizaram uma atividade em um gramado próximo ao hotel que serve de concentração para o elenco em Maceió. A atividade foi realizada pelos atletas que não foram utilizados na partida no estádio Rei Pelé ou aqueles que entraram no decorrer do compromisso válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos que estarão em campo na quinta-feira na decisão da Libertadores realizaram o trabalho.

O elenco do Tricolor viaja para Assunção a partir das 13h30min, com chegada prevista para as 16h30min. O Grêmio treina na quarta-feira em horário e local não revelado.

O jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Libertad, está marcado para quinta-feira, às 21h30min, no estádio Defensores del Chaco. Como venceu a ida, por 2 a 0, classifica com qualquer empate e até com derrota com um gol de diferença no placar. Se os paraguaios conseguirem uma vitória por 2 a 0, a decisão será nas penalidades máximas.