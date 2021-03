Paulo Victor e Cerro Porteño não chegam a acordo, e goleiro segue no Grêmio

publicidade

O goleiro Paulo Victor e o Cerro Porteño, clube paraguaio que pretendia contar com o jogador, não chegaram a um acordo. Assim, a tendência é que ele permaneça no Tricolor até receber nova proposta, já que não faz mais parte dos planos do clube para a temporada.

O clube paraguaio tentava viabilizar a contratação do goleiro, mas corria contra o tempo. O prazo para inscrição se encerra às 23h59min desta sexta-feira, no Paraguai.

No entanto de acordo com o repórter Rafael Pfeiffer, da rádio Guaíba, o empresário Vinicius Prattes queria mais tempo para negociação. Com o prazo se encerrando nesta sexta-feira, no entanto, não haverá seguimento nas negociações.

Com Brenno como o titular na posição, o Grêmio enfrenta o Pelotas, no domingo, às 21h. A partida, na Arena, é válida pela 7ª rodada do Gauchão.