Pepê vê Grêmio preparado para retomada dos jogos

Após uma semana de trabalhos táticos e cerca de três meses de treinamentos físicos, o atacante Pepê festejou a possibilidade de retornar aos gramados oficialmente e vê o Grêmio em boas condições para a disputa do clássico Gre-Nal, marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30min, em Caxias do Sul.

"A gente vinha fazendo os trabalhos em casa, como nossos preparadores físicos nos passaram e conseguimos nos preparar bastante, para estarmos o mais prontos dentro do possível para o jogo", afirmou em entrevista à assessoria de imprensa do Tricolor.

Mesmo com a paralisação, o atacante, que vivia um bom momento no começo da temporada, mantém boas expectativas para o restante do ano. "Tenho muita coisa pela frente. Vou continuar dando o máximo nos treinos e nos jogos para me firmar cada vez mais no grupo", disse.

Pepê também enalteceu a presença do treinador Renato Portaluppi nos trabalhos. Nesta segunda-feira, o técnico completou uma semana comandando os treinos táticos junto ao time. "Ele é um cara que tem nos ajudado muito. Foi bom termos aprimorado a parte física, mas quando ele voltou, foi melhor ainda para recuperarmos o ritmo de jogo, nos treinamentos com bola", afirmou.

Nesta segunda, o Tricolor realizou ajustes em seu posicionamento defensivo e na mecânica de transição ofensiva no CT Luiz Carvalho. Na terça-feira pela manhã, o Grêmio ainda realizará um último trabalho em Porto Alegre, antes de partir para Caxias do Sul no começo da tarde, às 13h30min.

O retorno do Campeonato Gaúcho será em sua quarta rodada, na segunda fase. O Tricolor tem nove pontos conquistados.