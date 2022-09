Perfil brasileiro do Bayern de Munique parabeniza Grêmio por 119 anos com fotos de Douglas Costa

publicidade

Os 119 anos do Grêmio tiveram um voto de parabéns "polêmico" nesta quinta-feira. O perfil brasileiro do clube alemão Bayern de Munique felicitou o Tricolor pela data. No entanto, escolheu o meia Douglas Costa, que atuou no time germânico por três temporadas, mas teve relação conturbada na Arena e foi embora sem deixar saudades.

Na publicação, torcedores tricolores recordavam da passagem ruim do camisa 10 em Porto Alegre. "É parabens ou deboche?", questionou um internauta. "Estão de brincadeira?", indagou outro. Ele fez 26 jogos pelo equipe gremista, com três gols e duas assistências. Ao longo do ano, conviveu com lesões e as polêmicas festas de casamento.

Após fazer parte da campanha que culminou no rebaixamento do Grêmio em 2021, Douglas Costa deixou o Tricolor para atuar na MLS, nos Estados Unidos, pelo LA Galaxy. Na temporada, são 24 jogos, com três gols e uma assistência.

