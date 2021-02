Por dores musculares, Pinares teria se recusado a entrar em empate do Grêmio com o Santos

publicidade

Antes do Grêmio ceder o empate para o Santos no último minuto da partida, o técnico Renato Portaluppi buscava alternativas para que sua equipe retomasse o controle da partida e foi surpreendido com a decisão do meia César Pinares, que teria se recusado a entrar em campo após ser chamado pelo comandante. O motivo seriam dores musculares recorrentes. David Braz foi o escolhido para entrar em seu lugar e o prepardor físico, Márcio Meira, e outros companheiros ficaram conversando com o chileno.

“O Pinares ficou de fora de uma partida por causa de dores musculares. Na semana de treinos ele também apresentou dores. Ele ficou com medo de arriscar por causa disso. Depois eu vou falar com o Alexandre (Mendes) para ver se foi realmente isso que aconteceu”, disse Renato na entrevista coletiva.

A situação física de Pinares deve ser reavaliada. Na próxima rodada, o Tricolor encara o Botafogo, na segunda-feira, e precisa se reabilitar no Brasileirão, em que ocupa a sétima colocação.

