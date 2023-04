Possível camisa do Grêmio para a temporada 2023 vaza nas redes sociais

publicidade

Uma imagem da possível nova camisa do Grêmio para a temporada 2023 vazou nesta segunda-feira. Fontes procuradas pelo Correio do Povo confirmam que a imagem é, de fato, do primeiro uniforme tricolor.

Por meio da fotografia, é possível ver o fardamento tradicional nas cores azul, preto e branco. A principal diferença em relação ao uniforme do ano passado é a ausência da gola V. Outra mudança é vista no novo design do Banrisul, patrocínio master do clube.

A Umbro é a fornecedora de materiais esportivos do Grêmio desde 2015. O contrato com a empresa inglesa é válido até o final de 2024.

Foto: Reprodução / Twitter

