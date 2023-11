Quem o Grêmio precisa secar para assumir a liderança do Brasileirão

publicidade

Antes de tudo, vencer. Se o Grêmio quiser continuar na disputa do Brasileirão, não adianta, vai ter que voltar com os três pontos na bagagem quando retornar a Porto Alegre, depois do jogo contra o Atlético-MG, neste domingo, às 16h, na Arena MRV. Vencer o Galo significa abrir mais três pontos do próprio adversário que luta pela vaga direta na Libertadores, e seguir sonhando com o caneco nacional.

Palmeiras tenta proteger a liderança

Mas mesmo com a vitória, o Tricolor terá de ficar ligado nos jogos dos outros postulantes ao título, e torcer por tropeços se quiser terminar a rodada já no topo da tabela. A "secação" começa com o Palmeiras, que lidera o Brasileirão com 62 pontos e vem embalado. Foram quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Para se manter neste ritmo e proteger o primeiro lugar, o time de Abel Ferreira terá de superar o Fortaleza no Castelão, estádio em que o Leão tem 56% de aproveitamento e perdeu apenas quatro vezes em 17 jogos. A partida está marcada para as 18h30min.

Botafogo pelo fim do jejum de vitórias

Outro inimigo em que o Grêmio deverá colocar os olhos é o Botafogo. Atualmente na segunda colocação, a equipe carioca ainda segue na briga pelo título apesar dos recentes tropeços. Neste domingo, às 16h, o time de Tiago Nunes irá encarar o Santos, no Engenhão com o dever de acabar com o jejum sem vitórias. Já são sete jogos sem vencer, com três empates e quatro derrotas.

Na estreia de Tiago Nunes, o Fogão empatou em 2 a 2 com o Fortaleza fora de casa. Líder durante boa parte do campeonato, o Botafogo caiu para a segunda posição na penúltima rodada. Além do retrospecto recente não ser bom, a equipe tem um segundo turno desastroso com campanha de time rebaixado. Foram apenas três vitórias em 15 jogos.

Rubro-Negro em ascensão

O Flamengo também merece muita atenção do Grêmio na rodada deste final de semana. O Rubro-Negro está em ascensão na reta final do Brasileirão e nessa quinta-feira venceu um confronto direto com o Bragantino por 1 a 0. No returno, a equipe faz a terceira melhor campanha do Brasileiro tendo conquistado 28 pontos. Se Botafogo e Palmeiras perderem, o Mengão que tem 60 pontos assume a liderança do certame pela primeira vez nesta edição.

No domingo, às 18h30min, o Flamengo enfrentará o América-MG em Minas Gerais. O Coelho já está rebaixado e pode ser uma presa fácil para o clube carioca.

Jogos Restantes para os 4 primeiros do Brasileirão

Grêmio

Atlético-MG (F)

Goiás (C)

Vasco (C)

Fluminense (F)

Palmeiras

Fortaleza (F)

América-MG (C)

Fluminense (C)

Cruzeiro (F)

Botafogo

Santos (C)

Coritiba (F)

Cruzeiro (C)

Inter (F)

Flamengo

América-MG (F)

Atlético MG (C)

Cuiabá (C)

São Paulo (F)