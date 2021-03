Rafinha participa de seu primeiro treinamento no Grêmio

publicidade

O novo lateral-direito do Grêmio, Rafinha, realizou sua primeira atividade com o grupo de jogadores no CT Luiz Carvalho, nesta segunda-feira. Após realizar exames médicos, o jogador fez corridas ao redor do campo, orientado pelo preparador físico Réverson Pimentel.

Os zagueiros Geromel e Kannemann e o centroavante Diego Churín também correram, juntando-se ao lateral em um período do treinamento. Sem atuar há dois meses, o atleta ainda não teve sua situação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e não tem data para estrear.

Ainda sobre a atividade, quem ficou mais de 60 minutos em campo na vitória contra o Pelotas foi para a academia. Os demais participaram de um coletivo contra o time de transição com o comando do técnico Renato Portaluppi e do auxiliar Victor Hugo Signorelli.

A expectativa é de que a equipe contra o São Luiz, na quarta-feira, às 22h, seja composta por jovens. Antes da viagem para Passo Fundo, o grupo de atletas fará uma nova atividade na terça pela manhã.

