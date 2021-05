Recuperado da Covid-19, Léo Chú volta aos treinos no Grêmio

publicidade

O Grêmio ganhou um reforço de dentro do elenco para uma semana de decisões na Copa Sul-Americana e no Gauchão 2021. O meia-atacante Léo Chú se recuperou da Covid-19 e retomou os treinamentos no CT Luiz Carvalho nesta segunda-feira. O jogador havia sido diagnosticado com a doença no dia 28 de abril, antes do Tricolor viajar para encarar o Lanús, pela 2° rodada da Copa Sul-Americana e cumpriu isolamento sem maiores complicações.

Após 12 dias longe dos treinos, Léo Chú realizou atividade junto do grupo reserva nesta tarde e a expectativa é de que ele seja relacionado para a partida de quinta-feira, contra o Lanús, às 19h15min, na Arena. Uma vitória deixa o time de Tiago Nunes com 12 pontos no Grupo H e muito próximo da vaga para a próxima fase.

Atuando preferencialmente pela ponta-direita, Léo Chú, que foi o herói do último Gre-Nal com um golaço no final a partida, retorna para disputar posição com Luiz Fernando e Léo Pereira. Desde que Alisson se lesionou, a vaga segue sendo revezada pela dupla. Nos últimos jogos, ambos tiveram bom rendimento.

