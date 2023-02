Recuperado de desgaste, Ferreira deve seguir fora no Grêmio

publicidade

A ausência, mais uma vez, de uma das principais − pelo menos até então − peças do elenco deixa um espaço aberto na equipe gremista. Depois de ficar praticamente sem atuar na última temporada, Ferreira vem sendo desfalque novamente agora. Sem jogar nas duas mais recentes partidas do Grêmio, quando foi preservado por conta do desgate físico, o atacante voltou a treinar na última quarta-feira com o restante do grupo. Ainda assim, a tendência é que o jogador fique de fora, assim como boa parte da equipe titular, mais uma vez. Ou seja, o ponta não deve atuar contra o São Luiz, em Ijuí, neste sábado.

Pelo Gauchão, Ferreira jogou cinco partidas, sendo titular em quatro, e nas últimas duas não foi relacionado por precaução. A situação chama atenção uma vez que ele fez a pré-temporada completa depois de sofrer no último ano, passando muito mais tempo entregue ao departamento médico. Renato Portaluppi falou sobre a não utilização do atleta após a vitória em cima do Avenida, no domingo, na Arena.

“Ele está tendo esse desgaste físico. Se fosse uma final, ele jogaria. Uma semi, também. Preservamos para não ter um problema mais sério e, de repente, ficar mais um tempo parado. Jogo em casa, foi difícil, mas não era uma decisão. Os jogos mais importantes vão chegar e será importante ele estar 100%”, explicou o treinador.

Nos trabalhos do meio da semana, o treinador utilizou alguns jovens do sub-20 para compor o elenco nas atividades. Desta forma, com a preservação dos titulares, é possível ainda que alguns dos guris da base ganhem oportunidade na equipe − ainda que seja uma chance remota, já que não é costume do treinador este tipo de alternativa. De qualquer forma, a ponta-esquerda continua aberta e em disputa na equipe. O recém-chegado Vina já foi regularizado e até pode atuar na posição.

