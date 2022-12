Reinaldo destaca importância de Renato no acerto com o Grêmio: "Pesou muito na balança"

publicidade

Anunciado pelo Grêmio na semana passada, Reinaldo foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira. Na entrevista coletiva, o lateral-esquerdo destacou a importância de Renato Portaluppi no seu acerto com o Tricolor. Segundo ele, o fato de ser treinado pelo ídolo gremista pesou bastante na decisão de vir atuar em Porto Alegre.

"Ser treinado pelo professor Renato pesou muito na balança. É um clube que quando eu vinha jogar contra, a torcida sempre fazia a diferença", disse o jogador.

Novo camisa 22, Reinaldo prometeu muito empenho pelo Tricolor. O lateral assegurou que a torcida pode ficar tranquila em relação a isso, já que o elenco, também, vai "dar a vida" dentro de campo. "O torcedor pode esperar muito empenho e muita raça. Podem ficar tranquilos que não só eu, mas todo elenco vai dar a vida dentro de campo."

Reinaldo chega ao Grêmio com status de titular da lateral-esquerda. Porém, ele tratou de elogiar Diogo Barbosa, seu concorrente para atuar pelo setor: "Vai ser uma disputa muito boa com o Diogo Barbosa, a lateral esquerda vai estar muito bem servida."

O Tricolor estreia na temporada 2023 no dia 17 de janeiro, contra o São Luiz, na final da Recopa Gaúcha, na Arena. Quatro dias depois, o clube faz seu primeiro jogo no Gauchão, contra o Caxias, no Estádio Centenário.

