Renato admite que Grêmio "vive o pior momento no ano" e resume: "Sou o culpado"

O técnico Renato Portaluppi admitiu que o Grêmio vive "o pior momento no ano" após a dura derrota por 3 a 0 para o São Paulo na noite deste sábado pelo Brasileirão. A terceira seguida.

"É o pior momento do Grêmio. Vocês têm razão. No entanto, mesmo oscilando, estamos na parte de cima da tabela", afirmou em entrevista coletiva.

Diante da sequência de insucessos, Renato saiu em defesa dos jogadores e da direção. "Não adianta chutar o balde, eu vou defender o grupo até a morte. Renato é o culpado, pode apontar", reiterou. "Hoje ninguém é bom, quando voltarmos a vencer, o Renato é bom, os jogadores são bons, a diretoria é boa. Futebol é isso mesmo", resumiu.

O técnico citou mais uma vez que o Grêmio está longe do rebaixamento e fez reflexões sobre o nível de investimento. "Vocês precisam entender que nós estamos com muitos problemas financeiros. Não culpem a diretoria e os jogadores, eu mato no peito".

Falta de treino

Com um jogo atrás do outro, o comandante citou falta de tempo para treinar como uma das razões do momento atual - um ponto em 12. A torcida gremista tem questionado o número de folgas que Renato tem dado ao elenco durante a Data Fifa.

"A gente não tem tempo para treinar, a sequência de jogos está intensa. Nós precisamos conversar e treinar dentro do tempo que é possível", pontuou.

