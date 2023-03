Renato comanda último treino do Grêmio antes do Gre-Nal com dúvidas no ataque e no meio campo

publicidade

Assim como o rival, o Grêmio teve seu último treino antes do clássico Gre-Nal de portas fechadas no CT Luiz Carvalho. O técnico Renato Portaluppi comandou o treino tático e técnico, antes de definir a equipe que entra em campo neste domingo na Arena.

Com poucas vagas em aberto, as principais dúvidas são no meio campo, entre Villasanti e Carballo. A outra grande questão é quem será o companheiro de ataque do uruguaio Suárez: Ferreira ou Vina.

O ponteiro vem voltando de lesão e pode começar no banco. Na última quarta-feira, contra o Campinense ,ele entrou no decorrer do jogo, no lugar de Vina, inclusive, e marcou gol. Com Ferreira, Renato ganha a opção de ter um jogador que quebra as linhas, algo ressaltado como importante para o comandante tricolor.

O Grêmio é líder do gauchão com seis pontos de vantagem do Inter e, assim como o rival, ainda não perdeu. O Gre-Nal 438 ocorre neste domingo às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela décima rodada do Gauchão. A expectativa é de casa cheia, já que ambas as torcidas esgotaram a venda de ingressos.

