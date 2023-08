Renato comemora virada e diz que resultado é importante para "embalar" jogo contra o Flamengo

publicidade

O treinador Renato Portaluppi valorizou a vitória do Grêmio contra o Fluminense por 2 a 1 na tarde deste domingo, na Arena. “Tínhamos alguns jogadores estreando e outros voltando de lesão. Enquanto eles tinham mais entrosamento”, falou em entrevista coletiva, após a partida na Arena.

O comandante também exaltou o retorno do bom futebol de Bitello e Ferreira. “Hoje eles voltaram e nos ajudaram bastante não só com os gols, mas com as jogadas trabalhadas”, destacou Portaluppi. Ele também comentou que além da entrega, os dois jogadores conseguiram executar o que treinam. “São duas jogadas que a gente treina bastante e fizemos dois belíssimos gols ainda no primeiro tempo.”

Para Renato, o time melhorou ainda na segunda etapa, quando conseguiu neutralizar as principais jogadas do Flu. "Treinamos dois tipos de marcação. Eles conseguiram jogar por conta desse entrosamento, mas ao longo do jogo fomos melhorando.”

Flamengo

O resultado além dos três pontos dá confiança para o jogo decisivo de quarta-feira, segundo Portaluppi. “Fizemos o dever de casa contra uma equipe que vem brigando pela parte de cima da tabela”, ressaltou. "Importante a vitória para embalar para quarta-feira,” frisou, dizendo que amanhã começará a preparar a equipe para o duelo. O técnico lembrou que a equipe do Flamengo tem pontos negativos e que vai tentar aproveitar isso.

"A gente sabe dos pontos fortes e também dos pontos fracos e procura tirar isso. O Flamengo dentro do Maracanã é difícil de ser batido." Além disso, o comandante disse que seu papel é passar tranquilidade para os jogadores e que a pressa não pode atrapalhar a necessidade dos gols. "A gente não pode querer fazer os dois gols, temos que fazer o primeiro antes", afirmou.

O Grêmio vai ao Maracanã na quarta-feira, às 21h30, tentando a classificação após perder o primeiro jogo por 2 a 0 na Arena. O Tricolor precisa ao menos devolver a vantagem de 2 gols para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por 3 gols de diferença para obter a classificação.