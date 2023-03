Renato confia na inteligência e experiência de atletas do Grêmio para virar contra Ypiranga

publicidade

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, concedeu entrevista coletiva no começo da tarde desta sexta-feira e assegurou que o grupo de jogadores está preparado para lidar com a recuperação de um resultado adverso diante do Ypiranga, após a derrota sofrida no jogo de ida. Conforme Renato, a mentalidade do plantel está focada em sair com a vitória na Arena, em jogo marcado para as 16h30min.

"Eu trabalhei bastante a cabeça dos jogadores. Quanto a isso, o time está bem preparado, até porque eu tenho atletas inteligentes e consagrados, que estão adaptados a este tipo de situação", comentou.

Segundo Renato, nem mesmo os desfalques e a dificuldade na montagem do meio-campo pode servir de desculpas ao Grêmio neste sábado. "No primeiro jogo, mudei pouco e fui obrigado a queimar duas substituições. A falta de entrosamento só ocorre quando mudamos a metade da equipe, mas mesmo assim os reservas treinam com o pessoal da base, então todos estão entrosados. Nessas horas não há desculpa, tem que ter é superação. Se está no grupo do Grêmio, é porque tem condições de jogar", argumentou.

Questionado sobre se considera o próprio grupo suficiente, Renato foi enfático: "o nosso grupo é este e eu estou satisfeito com ele. Não quero falar se o grupo é suficiente ou não, até porque em primeiro lugar não tem como contratar ninguém. Lógico que, se a diretoria puder acrescentar um jogador, ele será bem-vindo", disse.

