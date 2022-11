Renato confirma conversas do seu empresário com candidatos a presidente do Grêmio

publicidade

Com contrato até o final de novembro, Renato Portaluppi já iniciou conversas com os candidatos a presidente do Grêmio para permanecer no clube em 2023. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o técnico tricolor confirmou que Gerson Oldenburg, seu empresário, tem mantido contato com Odorico Roman e Alberto Guerra.

"Meu empresário tem conversado com Guerra e Odorico. Mas minha cabeça está completamente voltada para o jogo de amanhã (contra o Brusque). Estamos conversando com os dois candidatos, mas o martelo se bate depois", explicou o ídolo.

Renato revelou que já conversou com alguns atletas para 2023. Porém, ressaltou que primeiro é preciso definir a sua situação: "Eu ja falei com alguns jogadores, acho que o torcedor gostaria desses nomes. Mas primeiro é preciso acertar a minha situação, depois vamos atrás do que já ta mastigadinho pra eles".

Segundo o repórter Cristiano SIlva, da Rádio Guaíba, entre os jogadores procurados pelo treinador estão: o lateral-direito Rodinei, do Flamengo, o lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo, e o volante Tchê Tchê, do Botafogo.

🔵⚫️⚪️



⚽️ Rodinei (Flamengo), Reinaldo (São Paulo) e Tchê Tchê (Botafogo) são 3 nomes indicados por Renato para o Grêmio em 2023.



🎤 Informação trazida por @CsilvaCristiano no Ganhando o Jogo. — Cristiano Oliveira (@CrisOliveira89) November 2, 2022

O Grêmio volta a campo nesta quinta-feira, às 20h, para enfentar o Brusque pela última rodada da Série B. Com 62 pontos, o Tricolor é o vice-líder da competição nacional e já garantiu vaga no Brasileirão da Série A 2023.

Veja Também