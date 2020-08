Renato confirma Pepê e Diego Souza à disposição no Grêmio para final contra o Caxias

publicidade

O Grêmio está muito perto de ser tricampeão gaúcho consecutivo, algo que não acontece desde 1987. Com a vantagem construída na última quarta-feira, com a vitória por 2 a 0 diante do Caxias, pode até perder por um gol de diferença para ficar com a taça do Estadual.

Apesar da boa vantagem construída no jogo de ida, o técnico Renato Portaluppi falou sobre a importância de "esquecer" o placar da ida para manter a vantagem e ficar com o título. "Vamos esquecer isso no momento que a bola rolar. Meu grupo está focado em conquistar o resultado que interessa. Não ganhamos nada ainda", ressaltou.

O treinador também falou sobre a vontade do grupo em "continuar fazendo história" e conquistando títulos pelo clube. "E os que estão chegando vão ter a oportunidade de tentar ser campeões. Você fica gravado no clube dessa maneira. É uma oportunidade que todos gostariam de ter", pontuou Renato.

“Qualquer um pode jogar”

Duas dúvidas para a partida decisiva contra o Caxias foram sanadas por Renato na entrevista coletiva desta sexta-feira. Os atacantes Pepê e Diego Souza, que preocupavam por lesão, devem estar em condições para a partida. Apesar disso, Renato não confirmou o time que irá entrar em campo. "Vocês vão saber uma hora antes. Todos treinaram e estarão concentrados. Qualquer um pode jogar", resumiu.

O segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho acontece no domingo, às 16h. Diante do Caxias, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença para ficar com o título estadual. Caso o Caxias vença por dois gols de diferença, a partida vai para os pênaltis, já que não há saldo qualificado no Gauchão.