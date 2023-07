Renato confirma saída de Adriel ao Bahia e comenta problemas extracampo: "Jogador precisa se ajudar"

publicidade

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, confirmou a saída do goleiro Adriel em empréstimo para o Bahia. Em coletiva nesta quinta-feira, o treinador comentou problemas extracampo do jogador. "Eu ajudo todo mundo. O jogador precisa se ajudar. Eu gosto muito do Adriel. Essa pergunta precisa ser feita a ele: Por que ele está saindo do Grêmio?", disse.

De acordo com Renato, Adriel vinha cometendo erros "quase que diariamente".

"Treinador ajuda jogador. Mas o jogador precisa se ajudar. Treinador segura até um limite (...) Eu espero que nessa saída dele, ele repense essas todas essas coisas". O jogador chegará à Fonte Nova com opção de compra.

Veja Também