Renato define derrota para o Flamengo como "cruel" e elogia atuação do Grêmio: "Aplaudi meu grupo"

publicidade

Apesar da derrota por 3 a 0 para o Flamengo, o técnico Renato Portaluppi fez elogios a atuação do Grêmio, na noite deste domingo, no Maracanã. "Nos últimos jogos, tenho aplaudido minha equipe quando vencemos. Hoje nós perdemos um jogo para um gigante, bem treinado, com jogadores de alto nível, perdemos por 3 a 0 e eu aplaudi meu grupo no vestiário. Jogaram e muito. Flamengo foi mais feliz nas conclusões", pontou em entrevista coletiva.

Renato reiterou as diferenças de orçamento entre os clubes. "Em termos de qualidade, você tem que colocar no papel a folha de pagamento do Flamengo e a folha de pagamento do Grêmio"

O treinador também lamentou as inúmeras chances de gol gremistas. Foram duas bolas na trave e diversos lances de perigo. "Hoje a bola não quis entrar. Falei com eles. Hoje, se jogássemos até a meia-noite, talvez a gente não conseguisse marcar um gol".

Sobre reforços, Renato defendeu seu grupo de jogadores e garantiu que deseja mais opções. "Estou muito satisfeito com meu grupo. Queremos mais opções". O comandante também confirmou que o lateral Diogo Barbosa está deixando o Tricolor.

Veja Também