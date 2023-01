Renato elogia "humildade" de Suárez e exalta sintonia com departamento de futebol do Grêmio

publicidade

Após terminar a temporada de 2022 dizendo que era preciso montar uma diretoria com "quem entendesse de futebol" para 2023, o técnico Renato Portaluppi se diz satisfeito com a parceria que vem realizando com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, o vice de futebol, Paulo Caleffi, e o diretor de futebol, Antônio Brum. O trio assumiu a gestão gremista após a saída de Romildo Bolzan Júnior.

"Há sintonia, conversamos bastante, trocamos ideias. Converso com o Guerra. Quatro cabeças pensam melhor do que uma. Eles têm nos ajudado bastante, trabalham bastante nas férias para conseguir contratar os jogadores", pontuou o treinador em entrevista exclusiva ao repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer, nesta segunda-feira.

Os dirigentes foram os responsáveis por montar o novo elenco, com mais de dez contratações e elevando o nível com a chegada do astro Luis Suárez. Renato reconheceu que o camisa 9 se trata de um diferente e enalteceu a humildade do uruguaio. Até o momento, são quatro gols em dois jogos.

"O Luis chegou, caiu nas graças da torcida, o torcedor abraçou, tem enchido os estádios, estávamos precisando dar um jogador desse tipo para o torcedor, ele é muito humilde, gosta de ouvir, conversar, se encaixou bem com o grupo".

Até pelos reforços, o comandante reconhece que existe a expectativa de que o Tricolor retome o caminho dos títulos expressivos, especialmente na torcida. "O torcedor estava precisando disso e essa expectativa é normal. Estamos com os pés no chão, vamos se encaixando aos poucos", resumiu.

