Renato fala sobre 2020, mas despista sobre permanência no Grêmio: "Não é 100% que vou ficar"

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, na noite desta quinta-feira, o técnico Renato Portaluppi não poupou elogios aos garotos do Grêmio. Os jovens foram fundamentais para construir a vitória sobre a equipe mineira: Pepê, em grande noite, marcou um gol e construiu a jogada para Ferreira marcar pela primeira vez como profissional.

Para o treinador, o trabalho de utilização das categorias de base é fundamental, mas precisa ser feito com prudência. Segundo Renato, é preciso responsabilidade para saber em que momento utilizar essas peças. "Não adianta colocar quando as dificuldades são grandes. Precisa colocar num momento bom. Hoje, foram fundamentais para conquistar uma vitória importante", elogiou.

Apesar dos bons resultados na temporada, e de encerrar o ano com o objetivo conquistado, Renato despistou sobre o futuro. Perguntado, treinador se resumiu a responder: "Não é 100% garantido que vou ficar", resumiu.

Ainda segundo o comandante, a equipe irá enfrentar o Goiás, na última rodada, com uma equipe formada basicamente por garotos, reforçada possivelmente por "oito jogadores" das categorias de base. De acordo com Renato, a tendência de aproveitamento alto dos jovens deve se manter para 2020. "Importante ter um elenco com fome. A garotada quer jogar", frisou.

Renato despistou sobre a situação de Diego Tardelli. O atacante fez mais uma partida ruim com a camisa do Grêmio e foi substituído durante o jogo, sob muitas vaias da torcida que compareceu à Arena. "Tem contrato por mais dois anos. É um problema da diretoria. Não conseguiu jogar todo o futebol que a gente esperava dele. Se vai continuar ou não, é questão com o presidente", ponderou o comandante.

O treinador também aproveitou a coletiva para fazer uma análise da temporada. Segundo ele, o Grêmio chegou em todas as competições, mas esbarrou . Lamentou, especialmente, a eliminação na Copa do Brasil para o Athletico-PR na semifinal. "Pela vantagem, tínhamos condições de chegar na final. Infelzimente deixamos escapar. Contra o Flamengo, pegamos um grande time. Montou grupo para ser campeão", resumiu.

O Grêmio volta a campo para seu último compromisso no Brasileirão no domingo, às 16h, contra o Goiás, no Serra Dourada, em jogo válido pela 38ª rodada da competição. O Tricolor ocupa a 4ª posição, com 65 pontos.