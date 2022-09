Renato mantém mistério para definir Grêmio contra o Vasco

publicidade

O técnico Renato Portaluppi manteve neste sábado o mistério para a definição da equipe do Grêmio que enfrenta o Vasco no domingo, às 16h, na Arena, pela Série B. Ele fechou os portões do CT Luiz Carvalho, assim como fez na sexta-feira. O treinador também antecipou o esquema de concentração para dois dias antes do jogo. O regime foi iniciado ontem às 19h30 no hotel Deville, na zona Norte.

Renato deve apostar em um time mais experiente, com jogadores de sua confiança, a exemplo do zagueiro e capitão Pedro Geromel e do lateral-direito Edílson, com vaga confirmada. A única dúvida é no meio, que pode ter a saída de Campaz. Thaciano e Lucas Leiva podem ganhar a vaga e formar o setor com Bitello e Villasanti.

O Grêmio deve entrar em campo com Brenno; Edilson, Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Campaz (Thaciano ou Lucas Leiva); Biel, Diego Souza e Guilherme.

Com 47 pontos, o Grêmio é o terceiro colocado, dois acima do Vasco, que fecha o G4 da Série B. As duas equipes podem entrar pressionadas no domingo caso o Londrina (41 pontos) vença a Chapecoense neste sábado.

