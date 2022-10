Renato minimiza quarta derrota seguida do Grêmio fora de casa: "Vida que segue"

publicidade

O técnico Renato Portaluppi minimizou a quarta derrota seguida do Grêmio fora de casa na Série B. Na noite desta sexta-feira, a equipe levou 2 a 1 do Sampaio Corrêa e seguiu com a sina de resultados ruins longe da Arena.

Renato ainda vê o Grêmio em situação confortável na tabela. Segundo ele, o Tricolor pensa jogo a jogo, e ainda depende só de si para voltar à Série A. "A equipe jogou bem. Fomos superiores o tempo todo. Infelizmente tomamos dois gols bobos. Mas é vida que segue", afirmou.

O treinador voltou a reclamar da logística da partida contra o Sampaio Corrêa. Em coletiva antes da partida, o treinador já havia manifestado descontentamento. "É um desgaste que estamos tendo. Mal vamos dormir, e domingo já tem a concentração", pontuou.

E afirmou que Kannemann e Nicolas sentiram a falta de ritmo de jogo. No entanto, apresentaram boa atuação, assim como o time. E lamentou que Jhonata Robert tenha voltado a sentir lesão. "É uma pena. Um garoto que trabalha muito. Vamos torcer para que não seja nada grave". O jogador deve ser reavaliado pelo DM assim que o Tricolor voltar a Porto Alegre.

O Grêmio volta a campo para enfrentar o CSA, na terça-feira, na Arena. A partida, válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acontece às 19h.