Renato não dá pistas de manutenções ou mudanças no Grêmio

Pela quarta vez, Renato Portaluppi comandou seu primeiro treino no Grêmio. Até o próximo compromisso, contra o Vasco, no domingo, às 16h, na Arena, pela 29ª rodada da série B, o treinador irá orientar o time em quatro oportunidades. Diferente do que se tinha anteriormente para o grupo, de atividades até o dia anterior a partida, agora, Renato decidiu por iniciar a concentração já na sexta-feira, com o objetivo de aumentar o nível de concentração para o desafio que pode devolver o Tricolor à terceira posição na tabela.

Nessa terça-feira, em seu primeiro treino no CT Luiz Carvalho, Renato Portaluppi aproveitou para aumentar o entrosamento do grupo “que conhece 90%”, como declarou em sua entrevista coletiva. O ídolo gremista aproveitou o treino para conversar com os jogadores, tanto no início quanto no fim da atividade. Com clima descontraído, foi possível ouvir as palmas dos jogadores após uma das conversas.

No campo em si, o treinador preparou uma atividade tática, em que dividiu os atletas em dois grupos de 13, cada, porém, sem dar indicativo de time. Aliás, o treinador deve ter problemas. Isto porque, o lateral Edílson, que, em tese, seria o seu titular no lado direito, deixou o gramado mais cedo. O jogador sentiu dores no pé direito, precisando de atendimento médico, e foi para o vestiário sem a chuteira. No seu lugar, na atividade, Léo Gomes foi chamado. Porém, o atleta ainda não está apto para jogar pela equipe principal, e em caso de desfalque, já que passa a preocupar para o próximo confronto, Rodrigo Ferreira volta à titularidade.

Outra novidade da atividade foi o número de jogadores. Com o campo cheio, foi possível notar a presença de jovens como o atacante Pedro Clemente e o lateral Thomas Luciano, além dos atacantes Emerson e Kevin Quejada, e o zagueiro Gustavo Martins que já vinham participando, em outras oportunidades, de trabalhos com o ex-técnico com Roger. Para o jogo de domingo, Renato também terá que decidir se irá recolocar Lucas Leiva de volta no time.