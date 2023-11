Renato pede Arena lotada no domingo para apoiar o Grêmio: "não pode ter lugar nem para mosquito"

publicidade

Após uma noite mágica de Luis Suárez, que deu ao Grêmio uma virada histórica sobre o Botafogo, colocando a equipe na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Portaluppi pediu apoio incondicional da torcida no próximo domingo, quando a equipe enfrentará o Corinthians na Arena, a partir das 16h. É a partida que vale a liderança da competição.

"A Arena tem que estar lotada no domingo. Não pode ter espaço nem para mosquito", disse. "O torcedor tem que incentivar e tem que estar com a gente. É um jogo difícil e vamos precisar dele", resumiu Renato ao fazer a convocação.

O treinador gremista anunciou ainda que os jogadores iniciarão a concentração já nesta sexta-feira, horas depois do retorno para Porto Alegre. "O melhor treinamento no momento é descansar. Já avisei todos que vamos concentrar na sexta. Na Data-Fifa, vou compensá-los com um dia a mais", revelou.

Maturidade e força mental

Além de ser decisivo com gols, Suárez também foi lembrado na entrevista coletiva de Renato como um motivador. "A voz dele é experiente. O que ele falou antes do jogo contra o América-MG era tudo que nós precisávamos naquele momento para entender o que era necessário fazer para brigarmos pelo título do Brasileirão", disse.

Conforme Renato, ele acabou repetindo as palavras do centroavante antes do jogo contra o Botafogo. "Falei durante toda a semana que era fundamental não perder a cabeça. Foi assim no jogo, principalmente no momento em que estávamos com o 3 a 1 contra. Eles suportaram bem, foram maduros e inteligentes para construir e segurar o resultado. Pedi atenção a eles porque os jogadores do Botafogo poderiam cometer erros por conta do emocional", colocou.

