Renato pede calma com Luan no Grêmio, mas exalta recuperação "do ser humano'

O meia-atacante Luan ainda não está consolidado no grupo titular do Grêmio, mas o técnico Renato Portaluppi exaltou sua evolução, após a vitória sobre o Cuiabá nesse domingo. Para o treinador, o mais importante já está acontecendo que era "recuperar o ser humano Luan".

"Ele não desaprendeu a jogar. O clube deu chance, a torcida abraçou e ele está recuperando seu futebol", avaliou o comandante gremista.

Renato frisou que não prioriza atenções para Luan e que segue num trabalho gradativo para ter o jogador em melhores condições. "Eu tenho um grupo, dou atenção para todos e trato todo mundo igual. Todo mundo sabe a qualidade do Luan. Estava muito tempo parado e eu lanço aos poucos", definiu. "Ele precisa rodagem, buscar a parte técnica e ritmo de jogo."

Para Renato, que no primeiro semestre salientou sempre a necessidade de mais nomes para o ataque, já é um crescimento no plantel. "Eu ganhei mais uma opção. Ele tem entrado bem, mas muita calma. Gosto muito dele, é um jogador importante", ponderou.

O Tricolor só volta a campo, agora no dia 14 de setembro. A semana começará com um período de folga, antes da retomada dos treinos no dia 8.

