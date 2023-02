Renato resume vitória arrasadora do Grêmio sobre Novo Hamburgo: "Foi um show"

publicidade

A arrasadora vitória do Grêmio diante do Novo Hamburgo, por 6 a 1, com cinco gols marcados em 27 minutos, foi definida pelo técnico Renato Portaluppi como um "show". Em entrevista coletiva após o duelo, o comandante aproveitou para enaltecer o trabalho dos atletas.

"Com todo respeito ao nosso adversário, foi um show. Fizemos exatamente o que foi combinado. Isso é o Grêmio. A torcida estava com saudade de ver o time jogando desta maneira", resumiu.

O Tricolor entrou em campo com uma mecânica ofensiva diferente, com os homens da frente tendo liberdade para se movimentar com frequência e alternar posições. "Me agradou bastante, é uma forma diferente de jogar. Temos a outra, que também me agrada. Nem sempre vamos ter este time. Importante termos alternativas".

Renato comentou sobre a ausência de Ferreira, que não ficou no banco de reservas, mesmo que o atleta estivesse na lista de relacionados. O camisa 10 se recupera de lesão. "Fiz isso para enganar o X9. O Ferreira está treinando normalmente. Amanhã e nos próximos treinamentos vocês poderão ver ele. Mas precisamos ter cuidado com ele, precisamos de um quebrador de linhas".

