Renato revela conselhos a Adriel e sugestão para seguir exemplo de Suárez

O caso Adriel no Grêmio teve um novo capítulo nesta terça-feira. Após o treinamento da manhã, o técnico Renato Portaluppi chamou uma coletiva de imprensa para falar um pouco mais sobre o assunto. Durante a conferência, ele revelou conselhos ao goleiro e até uma sugestão para que o jovem atleta siga os exemplos de jogadores mais experientes e com mais currículo, como Suárez, Geromel e Kannemann.

"O meu relacionamento com o Adriel é maravilhoso. Devo dizer que ele reconheceu o erro dele lá em Minas Gerais. Na concentração, lá pelas 17h, eu o chamei no meu quarto, onde estavam eu e os dirigentes, para comunicá-lo da minha decisão. Deixei claro que estávamos fazendo aquilo para o bem dele. 'Os teus atos de indisciplina chegaram num pontos em que teremos de travar'. A entrevista que ele deu foi a gota d'água. Ele passou por cima do presidente e ele sabe que não pode. Eu disse ao Adriel para seguir os bons exemplos. Olha o Luis (Suárez). Ele poderia pedir mordomias, mas ele anda na linha. Recomendei a ele que fosse profissional o tempo todo", afirmou Renato.

No início da coletiva desta terça, Renato deixou claro que não retira uma palavra do que disse sobre Adriel. Segundo ele, o jogador tem todas as chances de reconquistar a titularidade, mas explicou que isso só irá ocorrer quando uma nova oportunidade surgir. "Ninguém expôs o jogador. Nós o punimos pelas indisciplinas que ele cometeu aqui dentro. Faz dois meses que vínhamos lidando com isso", argumentou antes de falar sobre os empresários do atleta. "Para mim, não faz diferença nenhuma o representante. O que eu quero é que o jogador cumpra com as suas obrigações e, quando isso não acontecer, ele será multado. O que acontece fora do clube não é problema meu ou da diretoria. Nós estamos aqui para protegê-lo dentro do clube, aconselhá-lo. Eu queria que ele estivesse aqui dando entrevista, mas ele não quis", acrescentou.

Conforme Renato, Adriel chegou a pedir para ele e para a diretoria para que fosse emprestado, antes de mesmo de receber chances no Gauchão. "Eu falei a ele para ficar. Disse que receberia oportunidades e foi o que aconteceu. Só que, quando virou titular, as atitudes mudaram. Começou a viver num patar acima, que é direito dele, mas aí começou a cometer atos de indisciplina. Ele não pode chegar atrasado. Ele é igual a qualquer outro atleta aqui, ele é igual ao Suárez. O Adriel continua sendo atleta do clube e eu continuo dando conselhos a ele", completou.

De acordo com o comandante gremista, Adriel estará concentrado para o jogo de quinta-feira, pela Copa do Brasil, torneio em que o Tricolor enfrentará o ABC, às 21h30min, na Arena. "Ele vai continuar trabalhando e aí vai aparecer a oportunidade dele. A gente aqui dentro só quer o jogador com a cabeça boa para trabalhar. A gente não tem nada a ver com a vida dele fora do clube. Se ele tem três empresários, os três estão dando coisas a ele. Em junho acaba o vínculo com o verdadeiro representante e como ficará a cabeça dele? A gente apenas aconselha. A decisão é dele", colocou.

