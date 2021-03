Renato revela conversas com atacante Douglas Costa: "Disposto a jogar no Grêmio"

publicidade

O técnio Renato Portaluppi admitiu conversas com o atacante Douglas Costa, hoje no Grêmio, assim como disse ter conversado com outros jogadores, como Rafael Carioca, que estariam "dispostos" a jogar no Grêmio. "Eles têm interesse. Gostaria de contar com esses jogadores, mas fogem do meu alcance. Os nomes estão aí", afirmou.

Mais cedo, em sua entrevista, o presidente Romildo Bolzan Jr também se manifestou sobre o jogador. Disse que não há uma situação concreta, mas que o nome interessa. "É um jogador de Seleção Brasileira. Se tivermos condições, vamos avançar", resumiu.

O treinador também não poupou elogios ao lateral-direito Rafinha, anunciado oficialmente como nova contratação do Grêmio neste domingo, após a goleada por 4 a 0 sobre o Pelotas. O jogador foi um pedido de Renato para reforçar o elenco. "Dispensa comentários. Vai nos ajudar bastante, estava jogando em alto nível e conquistou títulos importantes", comemorou.

Sobre a contratação de Borré, Renato evitou entrar em detalhes. Resumiu a conversa do presidente Romildo Bolzan, na qual ele admitiu que a negociação estaria encaminhada. "Só vou falar sobre o jogador depois que estiver fechado, como sempre faço", destacou.

O Grêmio volta a campo para enfrentar o São Luiz, na quarta-feira, às 21h30min. A partida, válida pela 8ª rodada do Gauchão, acontece no Vermelhão da Serra.

Veja Também