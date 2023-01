Renato sobre hat-trick de Suárez no Grêmio: "Não é qualquer jogador que faz"

publicidade

O técnico do Grêmio Renato Portaluppi tentou não carregar nos elogios para Luis Suárez, mas definiu que o atacante é diferenciado ao comentar o hat-trick no título da Recopa Gaúcha. "Os gols que ele fez... É o Luis, não é qualquer jogador que faz", frisou.

Renato descartou esperar a mesma resposta em todos os jogos, mas celebrou o começo exuberante do uruguaio. "O importante que o Suárez mostrou por que chegou. Ele está livre, leve e solto, o que é importante para o nível de jogador que é", analisou o técnico.

"Não podia ter sido melhor a estreia dele, perante o nosso torcedor", reforçou Renato, antes de elogiar a postura do atleta desde que chegou. "Estamos acreditando muito nele. Já tem o carinho do grupo todo, até pela humildade. Não quer regalia nenhuma, quer ser igual", relatou o comandante tricolor.

Após boas combinações com Ferreira, Renato vê o time crescendo cada vez mais com o atacante. "Quanto mais se entrosar, mais ganha todo mundo. Foi importante o apoio do torcedor para ele. Tem horas que vai pegar na canela, vai errar o gol. Veio para somar e vai nos ajudar."