Renato vê jogadores do Grêmio "abaixo" da entrega e avisa: "A fila anda"

publicidade

Um Grêmio abaixo do que pode jogar. Foram as palavras usadas pelo técnico Renato Portaluppi, durante a entrevista coletiva após a derrota do Grêmio por 1 a 0, para o Vasco, neste domingo.“Conversei com os jogadores no final da partida, cobrei. Uma equipe que quer brigar pela parte de cima e quer estar na Libertadores não pode jogar abaixo”, afirmou o treinador que ainda ve o time com chances de conquistar o campeonato. “É lógico que penso em título. É um campeonato de altos e baixos, os exemplos estão todos aí”, afirmou.

Para Renato, além da parte tática faltou a entrega de alguns jogadores. “Bitello é um jogador que não estava tão bem. Tirei ele e o Ferreirinha, botei sangue novo”, citou o treinador que lamentou as atuações de parte do time. “Com dois ou três jogadores bem abaixo do que eu esperava. É lógico que o adversário daí vai tirar vantagem. Perdemos oportunidade de somar pontos”, pontuou ele que ressaltou que vai promover mudanças para melhorar a equipe. “ Milhões queriam essa oportunidade. O grupo deu uma inchada e a fila anda. Comigo é assim, ninguém vai poder reclamar depois. Se não for assim, dá licença para o outro companheiro”, avisou.

Dos últimos contratados pelo Tricolor antes do fechamento da janela de transferências, apenas Lucas Besozzi foi utilizado na partida, o que significa que Renato ainda mexerá na equipe mesmo que isso custe dois ou três jogos de entrosamento. “Os jogadores que vieram vão nos ajudar”, completou.