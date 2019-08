Renato vê "jogo equilibrado" e derrota normal com Grêmio em três competições

publicidade

O técnico Renato Portaluppi avaliou como "normal" a derrota do Grêmio para o Flamengo, neste sábado por 3 a 1 no Maracanã. O treinador viu pontos positivos na atuação do time reserva e, apesar de sofrer três gols, garantiu que o jogo foi "equilibrado".

"O Flamengo fez o terceiro gol quando o Grêmio estava pressionando", enfatizou o comandante gremista. "Não teve essa superioridade toda, mas o Flamengo se impor era normal diante dos mais de 50 mil torcedores", avaliou Renato. "Minha equipe brigou e, em muitos momentos, jogou de igual para igual", reforçou o treinador.

Ele creditou voltar sem pontos do Rio de Janeiro às exigências de enfrentar todas as competições possíveis no segundo semestre. "O Grêmio e o Inter são os dois clubes que estão em três competições. Mas quem muito quer, nada tem", ponderou. "Daqui a pouco a gente conquista um título e está tudo muito certo e muito bom", comentou Renato.

Para o técnico, "não tem como fazer milagres" para manter a competitividade. "Se alguém falar no clube, vamos só no Brasileiro, a gente vai. Mas mesmo assim, o Grêmio estava há 10 jogos invictos, viemos enfrentar o Flamengo com toda potência e não foi totalmente superior, não", analisou.