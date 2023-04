Renato valoriza vitória sob calor e pressão do Grêmio: "Soubemos sofrer"

publicidade

O técnico Renato Portaluppi exaltou a vitória do Grêmio sobre o Cuiabá, acima da atuação, neste domingo na Arena Pantanal. Para o treinador, foram três pontos conquistados em condições adversas, sob forte calor, sequência de jogos intensa e em que o Tricolor soube suportar a pressão no fim. "Soubemos sofrer", definiu.

"Foi uma importante vitória fora de casa, num lugar muito difícil de jogar. Um calor enorme", relatou. "A diretoria nos deu condições com voo fretado, pois o Grêmio viajou muito nessa arrancada de Brasileiro e Copa do Brasil", lembrou Renato, ainda descontente com o calendário definido pela CBF.

Renato reforçou a relevância dos três pontos. "No Brasileiro o importante é vencer. Nos comportamos bem a maior parte do jogo. Soubemos sofrer, precisa disso, e conseguimos segurar até o final sem tomar o gol de empate", avaliou.

"Oscilamos em alguns aspectos, mas dentro do normal", acrescentou Renato. "O adversário estava na sua casa há mais de uma semana, enquanto a gente atravessava de norte a sul."

Ele ainda projetou evolução para os próximos jogos. "Vamos ter a semana cheia, importante para fazer nosso tipo de treinamento. Estou muito feliz com meu grupo e cada vez que tiramos jogadores do departamento médico, ficamos mais fortes. Essa semana vai sair mais alguém e teremos mais opções."