Reserva de ingressos do Gre-Nal para sócios do Grêmio inicia na quinta-feira

A partir da quinta-feira, às 9h, o sócio do Grêmio que quiser acompanhar a partida da semifinal do primeiro turno do Gauchão contra o Inter, no domingo, no Beira-Rio, poderá reservar o ingresso para o clássico decisivo. Os interessados terão que acessar o Portal do Associado do site do clube para garantir um lugar no estádio. O valor será de R$ 40.

Cada CPF terá direito a comprar um bilhete, já que os lugares são nominais e marcados. A retirada dos ingressos deve ocorrer na quinta-feira, entre 14h e 17h, e na sexta, entre 10h e 14h, na bilheteria Sul da Arena. O sócio terá que apresentar um documento de identificação com foto e o voucher gerado ao final da reserva. As entradas poderão ser adquiridas com dinheiro e cartões Visa, Master e Elo.

As forças de segurança e o clube recomendam que os torcedores se reúnam na Arena para fazer o translado até o Beira-Rio de ônibus com escolta da polícia. O horário de encontro, partida e o local onde ele ocorrerá ainda não foram definidos, o que deve acontecer até a quinta-feira. O sócio que optar pelo ônibus pagará R$ 10, em espécie, para ir e voltar do local do Gre-Nal.

O clássico está marcado para sábado, às 16h30min. O vencedor pegará a equipe que passar do confronto entre Caxias e Ypiranga, que se enfrentam no domingo, às 16, no estádio Centenário, em Caxias do Sul.